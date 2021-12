Flamenguista matou amigo palmeirense após a final da libertadores

-------- Continua depois da Publicidade--------

De acordo com as informações, o palmeirense Alessandro Stoeber, de 38 anos, foi morto com 14 facadas após uma discussão sobre a Libertadores.

Um palmeirense foi assassinado pelo amigo flamenguista logo após a final da Libertadores da América, no último dia 27 novembro, na cidade de Mafram, em Santa Catarina. A informação foi revelada nesta sexta-feira (17) pela Polícia Civil, que concluiu o inquérito que apurava o caso.

De acordo com o delegado responsável pelas investigações, Nelson Vidal, o torcedor do Flamengo teve sua prisão preventiva solicitada na Justiça, mas, até o momento, ele, que é de Rio Negro, no Paraná, ainda não foi capturada, pois está foragido.

Em entrevista ao portal “G1”, o delegado relatou que houve o indiciamento do rapaz e ainda explicou que a morte aconteceu depois de algumas discussões entre os adeptos dos times, que se enfrentaram pela fina da Libertadores da América. Na ocasião, o Palmeiras venceu o Flamengo por 2 a 1.

“Ao que tudo indica, foi uma sequência de desentendimentos, que se iniciou num bar, onde assistiam ao jogo, e se prorrogou para outro estabelecimento”, disse o delegado, completando ainda que o inquérito, que indicia o suspeito por homicídio, foi encaminhado ao Ministério Público de Santa Catarina.

Durante as investigações, a Polícia Civil ouviu testemunhas e analisou as câmeras de segurança do local onde o crime aconteceu, constando que o homicídio foi cometido de forma premeditada contra Alessandro Stoeber, de 38 anos.

“Houve uma discussão, esse suspeito havia ingerido bebida alcoólica, saiu do estabelecimento e, de forma premeditada, esperou o amigo sair”, começou o delegado. “A vítima saiu por um lado da rua, o investigado por outro lado, mas com objetivo de encontrar a vítima. Eles se encontraram em frente à casa da vítima e se engalfinharam”, completou Nelson Vidal.

Palmeirense tentou se defender

Por fim, o delegado ainda relatou que o palmeirense tentou se defender com um capacete. No entanto, o flamenguista o feriu com 14 golpes de faca usada para pesca. “Demostramos que ele [investigado] se evadiu, está em local incerto e representamos novamente, agora pela prisão preventiva, para que se assegure a aplicação da lei penal”, finalizou o funcionário público.