Flamenguista é assassinado com balaço na cabeça em campo de futebol no bairro Petrópolis; veja vídeo

-------- Continua depois da Publicidade--------

Manaus – Na noite desta segunda-feira (6), um homem até o momento não identificado, foi brutalmente assassinado com pelo menos um balaço na região da cabeça, por um pistoleiro nas redondezas no campo do Penarol, localizado na Rua Danilo Corrêa, bairro Petrópolis, Zona Sul da capital.

De acordo com informações, o rapaz que vestia apenas uma camisa do Flamengo já foi visto por populares consumindo drogas nas proximidades do campo. A hipótese do crime ter sido motivado por um possível acerto de contas com o crime organizado não foi descartada.

A DEHS (Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros) deve investigar o crime. O IML (Instituto Médico Legal) foi acionado para realizar a remoção do copo do local.