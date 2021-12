Flamengo tem reunião com Jorge Jesus e negociará com o Benfica a liberação

A multa gira em torno de 6 milhões de euros (quase R$ 39 milhões), mas pode ser ainda maior com toda a comissão técnica.

O encontro foi publicado inicialmente pelo jornal português “Record”. A tendência é de que o Benfica faça jogo duro para a liberação, pois, apesar de Jorge Jesus não viver um bom momento no clube e de ter o fim do contrato em junho de 2022, a direção dos encarnados não gostou da ofensiva do Flamengo ao seu técnico.

Spindel, que viajou na sexta, e Braz, que embarcou no sábado, estão em Portugal com a missão de definir o novo técnico do Flamengo, cargo vago desde a saída de Renato Gaúcho, em 29 de novembro. Jorge Jesus sempre foi visto como o nome ideal, mas a negociação é complexa. Por isso, os dirigentes conversaram com outros treinadores, caso de Paulo Sousa, atualmente na seleção da Polônia.

Em 2020, o antigo presidente do clube português, Luís Filipe Vieira, viajou ao Brasil para contratar Jesus quando ele acabara de renovar contrato com o Flamengo e estava às vésperas da final do Carioca. Atualmente, o Benfica é presidido pelo ex-jogador Rui Costa, que fazia parte da gestão de Vieira e demonstrou incômodo com o desejo do Flamengo de contratar o treinador.