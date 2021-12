Flamengo fecha novo patrocínio de quase R$ 50 milhões

-------- Continua depois da Publicidade--------

O Flamengo tem um patrocínio novo para a temporada 2022. A empresa de apostas “Pixbet” passará a estampar o espaço na omoplata do uniforme do clube, cujo contrato irá até dezembro de 2023 e renderá, no total, R$ 48 milhões – a ser pago em quatro partes ao longo do período. A informação inicial é do canal “Paparazzo Rubro-Negro” e foi confirmada pelo LANCE!.

Cabe destacar que o Conselho Deliberativo do Flamengo, em caráter de urgência, votará o novo contrato de patrocínio do clube nos próximos dias.

A “Pixbet”, que já patrocina outros clubes no Brasil, como Vasco e Cruzeiro, substituirá o espaço que vinha sendo ocupado pela “Sportsbet.io”, cujo valor anual era de R$ 12 milhões, ou seja, metade da quantia a ser embolsada com o atual parceiro em uma temporada.

Fonte: LANCE!