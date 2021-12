Flamengo anuncia contratação do técnico português Paulo Sousa até 2023

-------- Continua depois da Publicidade--------

O Flamengo oficializou nesta quarta-feira (29) a chegada do seu novo treinador. O português Paulo Sousa, que comandava a seleção da Polônia, foi o escolhido pela diretoria rubro-negra para substituir Renato Gaúcho, demitido após derrota na final da Libertadores para o Palmeiras. Contrato do treinador com o Rubro-Negro é válido até o fim de 2023.

Após uma semana em Portugal, Marcos Braz, vice-presidente de futebol, e Bruno Spindel, diretor-executivo, encaminharam o acordo com o técnico. Apesar da expectativa de acertar o retorno de Jorge Jesus, Paulo Sousa foi o primeiro candidato a ser analisado pelo clube carioca. O treinador, inclusive, já havia expressado em entrevistas o desejo de trabalhar no futebol brasileiro.

Jogador de destaque em Portugal, Paulo Sousa soma passagens por Benfica, Juventus, Inter de Milão e Borussia Dortmund, além da seleção nacional. Como treinador, ele iniciou a carreira em 2005, dirigindo a equipe sub-16 de seu país.

Desde então, Paulo Sousa comandou clubes das principais ligas da Europa, como: Leicester (ING), Fiorentina (ITA) e Bordeaux (FRA), seu último clube antes de assumir a seleção da Polônia, em janeiro de 2021.