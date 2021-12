FLAGRANTE: assaltantes são presos em flagrante por policiais a paisana com apoio da Polícia Militar

-------- Continua depois da Publicidade--------

A prisão aconteceu na noite desta quarta-feira, 1, no bairro Bom Sucesso por volta das 23hs.

A dupla de assaltantes parou ao lado de um moto boy e anunciou o assalto, bem próximo de uma rotatória. Assustado o rapaz rapidamente saiu da moto e a entregou para os bandidos.

Mas para azar da dupla de criminosos e sorte do trabalhador, policiais a paisana passaram pelo local exatamente no momento em que o assalto estava acontecendo, e com a experiência que lhes é peculiar, perceberam que tinha algo errado e foram em direção a situação, evitando assim a consumação do fato.



Os dois bandidos , que segundo a polícia, já tem passagem pelo sistema, foram presos em flagrante já tentando levar a moto da vítima.



Os policiais que estavam de folga, pediram apoio de uma guarnição do 3° Batalhão, que conduziu os assaltantes para a Delegacia de Flagrantes para os devidos procedimentos legais.