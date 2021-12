Fiuk diz que Tatá Werneck saiu do roteiro em ‘Lady Night’ e ela nega

-------- Continua depois da Publicidade--------

Após o climão criado durante uma entrevista gravada para o programa Lady Night, o cantor Fiuk gerou ainda mais polêmica ao se manifestar na redes sociais, neste sábado (4/12) e afirmar que a apresentadora e humorista Tatá Werneck saiu do roteiro e fez perguntas que não havia combinado com o cantor, motivo que o teria deixado sem graça na entrevista. No entanto, Tatá negou que combine roteiros com os entrevistados.

“A gente tinha combinado algumas coisas antes do programa, feito um roteiro e tal. Então ali na hora do ao vivo, normal, acabou saindo um pouco do roteiro, vieram umas perguntas que a gente não tinha combinado, então acabei ficando um pouco sem chão, fiquei sem graça na hora e não soube como agir”, se explicou Fiuk, depois de dizer que já havia falado com Tatá.

“Já está tudo bem, a Tata já me mandou mensagem, já falei com ela, ela já me pediu desculpa e está tudo certo mesmo”, indicou.

No entanto, diante da manifestação do cantor, Tatá foi ao Twitter para negar a versão de Fiuk e explicou que, antes da gravação do programa, apenas conversa sobre os quadros e pergunta sobre qual assunto não pode falar durante a entrevista. “Pra quem possa interessar: eu não combino roteiros com ninguém no programa. […] O único quadro combinado é o ‘torta com climão’, que fiz na temporada passada”, pontuou.

A apresentadora ainda se explicou para fãs do cantor que foram reclamar da situação com ela. “Ele se desculpou inventando algo que não aconteceu. Aí é puxado”, disse Tatá. Para outra fã do cantor, ela disse que indicou sobre o que iria falar. “Eu não combinei roteiro nenhum! Eu perguntei sobre o que não poderia falar. Ele me disse. Depois falei: vou falar de BBB. Vou zoar cigarro. Vou falar de Juliette”, explicou.

‘Torta de climão’

Os boatos sobre o desentendimento entre Tatá e Fiuk começaram desde agosto, quando foi gravado o episódio com o cantor. Na exibição do programa, na última semana, os telespectadores finalmente entenderam o que ocorreu. Na entrevista, que aparentava alguns cortes, Fiuk parece não gostado de ser questionado sobre os relacionamentos que (quase) teve com Juliette e o que teve com Thaisa Carvalho.

“Você falou que ia ser engraçado, que você não ia me zoar. F***, né”, disparou Fiuk, que logo completou: “Tatá, sei que eu sou público, que a minha vida é pública desde que eu nasci, eu sei. Mas eu tenho muita dificuldade”.

Fonte: Correio Braziliense