Fittipaldi e Pourchaire são levados ao hospital após acidente na largada da F2

Colisão trouxe bandeira vermelha no autódromo ainda na primeira volta.

Os pilotos da Fórmula 2 Theo Pourchaire e Enzo Fittipaldi foram levados de avião para o hospital neste domingo (5) após um acidente na linha de largada do circuito da Arábia Saudita da principal categoria de automobilismo preparatória para a Fórmula 1.

Os dois estavam conscientes e foram retirados de seus carros por equipes médicas, disse a FIA, entidade máxima da categoria, em comunicado.

“Os pilotos foram atendidos imediatamente por equipes médicas e de emergência. Ambos foram transferidos de ambulância e helicóptero para o Hospital das Forças Armadas King Fahad, em Jeddah”, acrescentou o comunicado.

A colisão entre o francês Pourchaire, que corre pela ART, e Fittipaldi, que é neto do brasileiro bicampeão mundial de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi e corre pela equipe da Charouz, trouxe bandeira vermelha no autódromo ainda na primeira volta.

A corrida começou com uma volta de reapresentação, mas foi suspensa pouco depois, após um breve período de safety car, devido a outro acidente envolvendo o britânico Olli Caldwell e o brasileiro Guilherme Samaia. Ambos os motoristas saíram ilesos.

