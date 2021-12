-------- Continua depois da Publicidade--------

Gusttavo Lima protagoniza cena encantadora com os filhos durante apresentação em São Paulo.

Filhos de Gusttavo Lima invadem palco durante show e carisma rouba a cena – Reprodução/Instagram

O cantor Gusttavo Lima protagonizou uma cena fofíssima durante o show que fazia no Allianz Parque, em São Paulo, na noite deste sábado (11).

É que no meio da apresentação o sertanejo chamou os filhos, Gabriel e Samuel, que invadiram o palco com todo carisma e simpatia. Desinibidos, os garotinhos caminharam até o pai, abraçaram o artista e ainda desfilaram no tablado enquanto os fãs vibraram com a aparição dos herdeiros.



Quem registrou o momento especial foi nada mais, nada menos que Andressa Suita. A modelo não só marcou presença, como curtiu elegantérrima o show do maridão.

NOVA FASE

Herdeiros do cantor Gusttavo Lima com Andressa Suita, Gabriel, de quatro anos, e Samuel, de três, irão começar a frequentar a escola, foi o que disse a modelo recentemente.

Nas redes sociais, a mamãe coruja compartilhou uma sequência de vídeos relatando que está visitando alguns colégios em Goiânia para que, em 2022, os pequenos comecem a estudar.

“Olha o que eu estou fazendo, gente, visitando algumas escolas, porque chegou a hora de matricular as crianças. Eu corri disso enquanto pude, para mantê-los em casa, mas eles já estão com três e quatro anos, não tem como mais. Espero que ocorra tudo bem para eles estudarem ano que vem”, disse ela.