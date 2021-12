Filho de Tierry passa por nova cirurgia após amputar pé: “Resiliente”

-------- Continua depois da Publicidade--------

Tierry contou aos seus seguidores nesta quinta-feira (9) que o filho, Adriel, de 6 anos, do relacionamento com Lorena Allveis, teve que passar por uma nova cirurgia. O garotinho amputou o pé há cerca de quatro anos, após sofrer um choque séptico por bactéria, e já havia feito uma operação de reparo em 2020, que teve que ser repetida.

“Ele está ótimo, está fazendo fisioterapias por conta da cirurgia que ele teve que fazer de novo. Mas está bem. Meu filho é uma criança maravilhosa, muito amada e muito resiliente”, disse Tierry em um vídeo no Instagram.

Lorena também falou sobre o filho em sua rede social. “Agora é recuperar praticamente do zero mais uma vez. Mas com Deus tudo é possível e estou aqui firme. Mas cabeça de mãe vocês sabem como funciona, né. Choro todos os dias pedindo a Deus para que tudo fique bem logo. 100% focada nisso”, declarou.

Em outubro, em entrevista ao “É de Casa”, Tierry já havia relatado um pouco sobre quando Adriel precisou ficar internado durante quatro meses numa unidade de terapia intensiva em 2017. “Ele teve um choque séptico por bactéria e ele teve cinco paradas cardíacas. Foram dias muito difíceis”, narrou.

Durante o tratamento, Adriel precisou do auxílio da ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorpórea), usada por Paulo Gustavo em sua internação em decorrência das complicações por Covid-19.

“Ele [Adriel] ficou 45 dias usando um pulmão fora do corpo. Por cinco vezes, a gente ouviu que o Adriel não suportaria e o que o melhor era deixar que ele fosse”, recordou Tierry, que chegou a se preparar para o pior. “Tive que aceitar o fato de talvez perder o meu filho.”