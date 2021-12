Filho de Faustão e herdeira de gigante farmacêutica viajam juntos

-------- Continua depois da Publicidade--------

João Guilherme Silva vai passar o réveillon em Saint Barth. E acompanhado. O filho de Faustão e Luciana Cardoso chegou pilotando um bimotor à ilha caribenha na companhia da influenciadora Esther Marques, herdeira de João Adibe Marques, dono de uma gigante farmacêutica. Segundo pessoas próximas, o romance começou há poucos meses, quando muita gente jurava que ele estava com Jade Picon.

Desde o início da semana, os jovens postaram algumas fotos da viagem, separadamente. Mas no vídeo em que mostra sua aterrissagem, é possível ver Esther ao lado, na “carona” da aeronave. A moça chegou a comentar no registro de João Guilherme: “Muito modelo” com alguns corações.

Discretos, os dois vêm se curtindo nas redes sociais desde que se encontraram em Paris, no mês de outubro, para a Semana de Moda. Esther já foi apontada também como affair de Xandinho Negrão, ex de Marina Ruy Barbosa. Num dos stories de João Guilherme a mão dela aparecia antes de levantarem voo e, logo depois, ela mostrava a chegada a Saint Barth a bordo do bimotor. A irmã de Esther, Bruna Marques, também está na viagem.

