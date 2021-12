Filho comemora com pai ambulante formatura em Direito

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um jovem que acabou de se formar em Direito não pôde deixar de comemorar a maior conquista da sua vida com uma das pessoas que mais o apoiaram nos estudos: seu pai, que é vendedor ambulante.

O colombiano Alexis Castillo foi até o local de trabalho do pai para levar o diploma e dar um abraço no seu maior incentivador.

O recém-formado publicou um vídeo do momento em que agradece ao pai German Castillo, de 59 anos, no mercado em Barranquilla, Colômbia. O vídeo foi compartilhado na conta de Alexis no Twitter (video abaixo)

Emoção e gratidão

O pai teve uma grande emoção pela conquista de Alexis e o jovem aproveitou para mostrar a ele toda sua gratidão pelo apoio para realizar seu sonho de se tornar um advogado.

“Vim para o mercado público, o primeiro abraço que quero depois de receber esse título profissional é do meu pai. Obrigado papai por me dar amor e por confiar tanto em mim ” , Alexis escreveu na postagem no Twitter.

Além disso, no vídeo você pode ver como o jovem se levanta e com o título em mãos agradece ao pai logo na rua onde trabalha e dedica algumas palavras de carinho, enquanto o pai se comove por este belo gesto.

Com informações do Nation