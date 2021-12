Filho adotivo de Sarah Poncio voltará para a mãe biológica

-------- Continua depois da Publicidade--------

Sarah Poncio anunciou nesta quinta-feira (9/12) que terá que devolver Josué para a mãe biológica. A criança de dois anos estava em processo de adoção por ela e o ex Jonathan Couto. Um comunicado foi divulgado à imprensa a respeito do assunto.

No comunicado, eles informam que a mãe biológica da criança solicitou a guarda, interrompendo o processo de adoção que já estava em andamento, iniciado pela Sarah, e lamenta o caso. “Ao tomar conhecimento dos fatos, a família Poncio se encontrou em uma situação onde nenhuma família deveria vivenciar: a perda irreparável de uma criança”, diz em um trecho.

“Ao primeiro contato de olhares, Sarah se sentiu conectada com Josué. A decisão de adotar Josué foi baseada na esperança de resgatar uma criança em situação de vulnerabilidade social, provendo um lar adequado, repleto de amor e carinho”, continua. Eles explicam que o todo o processo correu com o respaldo da lei, além de aprovação e bem entendimento tanto da mãe biológica quanto da influencer. “Dito isso, Josué se tornou uma parte essencial da realidade de Sarah, ele se tornou, de fato, um filho”, completou.

“O amor de mãe é um sentimento inexplicável e capaz de fazer tudo pelos pequenos. A separação de uma família com o seu bebê é um ferimento que pode jamais ser curado. Sarah agradece as mensagens de apoio e orações feitas através das redes sociais. Seguimos desejando tudo de melhor para o Josué, que sempre terá seu espaço no lar da família Poncio”, finaliza.

Sarah se manifestou no Instagram em um post emocionado. Nele ela fala sobre maternidade e como Josué sempre será seu filho. “Uma mãe jamais deixa de ser mãe. O nosso amor não tem distância, validade ou DNA. O nosso amor, o meu amor, é incessante, inalterável e infinito”, escreveu. Ela também postou uma série de stories com o menino, incluindo um onde ele fala “mamãe” pela primeira vez.

Fonte: Correio Braziliense