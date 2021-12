FEZES E MAU CHEIRO: Servidores da Sepa reclamam de esgoto na área interna da secretaria

-------- Continua depois da Publicidade--------

Servidores da Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (Sepa) entraram em contato com o Ecos da Notícia para denunciar que estão trabalhando em ambiente insalubre. No prédio funciona ainda a Empresa de Assistência Técnica Rural (Emater) e a Companhia de Armazéns e Entrepostos do Acre (Cageacre)

De acordo com eles, dejetos humanos estão expostos no local por ande transitam funcionários e produtores, uma situação vexatória e totalmente insalubre. Eles dizem que por causa das fezes, o odor é insuportável.

“Foi feito um paliativo, mas nas últimas semanas estourou, existe um setor responsável, que é os serviços gerais, mas não tomam nenhuma providência. Já foi informado que está visível, mas nada fazem”, afirma um denunciante.

Nossa reportagem entrou em contato com a assessoria do governo e foi informada que o secretário do órgão falou que o problema foi solucionado.

No entanto, os denunciantes afirmam que nenhuma equipe foi até a secretaria, o que houve foi uma ligação para órgão pedindo para que eles deixassem de usar o banheiro, que fica no primeiro piso e usassem o do piso de cima.

“Nao tem como interditar o banheiro, pois ele é utilizado não só por funcionários do setor como também por produtores, que, em média, são atendidos de 30 a 50 por dia, que vem da zona rural. Além disso, os banheiros lá de cima não são suficientes para atender toda demanda”, afirma o denunciante.