Festas de final de ano: em meio à flexibilização, 5 medidas para garantir um Natal mais seguro

“Mantenha o distanciamento entre as pessoas durante as refeições, reduza o número de cadeiras nas mesas e coloque-as alternadas. Evite colocar uma pessoa de frente para outra. Mantenha distância de 1,5 metro entre as pessoas…de maneira prática, este distanciamento equivale a 2 braços esticados”, disse Maura Salaroli de Oliveira, Infectologista e gerente-médica da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Sírio-Libanês.

Cada família e seus integrantes têm rotinas diferentes e, por isso, se expõe a riscos também de diferentes graus.

“Às vezes, a família já não tem mais criança, já está todo mundo vacinado, então, é um pouco diferente. Às vezes a pessoa não usa transporte coletivo, vai para o trabalho com seu próprio transporte, fica em um local com poucas pessoas. Temos sempre que pensar que o risco de transmissão é maior dependendo de quantas pessoas eu encontro no dia, quanto maior a minha interação social”, explica Maciel.

Com base no risco dos participantes, é importante estabelecer regras claras e bem-informadas aos convidados. Assim, a festa pode ocorrer com um risco menor e sem desgaste.

“É importante reforçar que as pessoas infectadas que possuem um esquema vacinal completo tendem a apresentar sintomas mais leves, sendo necessário uma cautela a qualquer sintoma. Cuidado para não atribuir sintomas a ‘rinite’, ‘resfriado comum’, ‘sinusite'”, avalia Beatriz Tonetto de Almeida, enfermeira da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Sírio-Libanês.

4. Fazer a festa ao ar livre

Os especialistas defendem que uma alternativa que reduz o risco é fazer a festa ao ar livre, principalmente no momento das refeições, quando as pessoas estarão sem a máscara.