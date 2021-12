Feriado prolongado: Veja o que abre e que fecha no ponto facultativo e aniversário de Rio Branco

-------- Continua depois da Publicidade--------

Governo decretou ponto facultativo na segunda (27) e feriado no estado na terça (28), quando é celebrado no aniversário de 139 anos de Rio Branco e feriado municipal.

Capital do Acre faz 139 anos na próxima

terça-feira (28).

O feriado prolongado no Acre vai alterar o horário de atendimento e funcionamento de alguns serviços no estado. O governo decretou ponto facultativo na segunda-feira (27) e feriado na terça (28), quando é celebrado o aniversário da capital Rio Branco e feriado municipal.

A prefeitura da capital acreana também decretou ponto facultativo no município na segunda-feira para acompanhar o governo estadual.

Rio Branco completa 139 anos na próxima terça-feira. Em uma história que se confunde com a do próprio estado, Rio Branco foi palco das maiores disputas da Revolução Acreana, em 1902, na luta por tornar o Acre um território independente.

Veja o que abre e fecha:

Unidades de saúde

O atendimento nas unidades de saúde do estado, incluídos os serviços de atendimento médico especializado, serviço de apoio diagnóstico, de internação, nos centros cirúrgicos, UTIs e central de agendamento de cirurgias não vão sofrer alterações.

Bancos

O aniversário de Rio Branco também alterou o horário de atendimento das agências bancárias. De acordo com o Sindicato dos Bancários do Acre (Seeb-AC), os bancos abrem normalmente na segunda e não funcionam na terça (28).

O atendimento segue normal na quarta (29) e na quinta-feira (30). Já na sexta (31), último dia do ano, as agências fecham para balanço. O atendimento volta ao normal na segunda-feira (3).

Os serviços pelos aplicativos digitais, internet banking e caixas eletrônicos vão continuar funcionando no feriado e final de semana.

Shopping

A assessoria de comunicação do Via Verde Shopping informou que o local vai funcionar normalmente, das 10h às 23h. Tanto as lojas, como praça de alimentação e cinema (de acordo com a programação) estarão abertos no feriado.

Correios

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no Acre (Correios) informou que vai funcionar normalmente na segunda (27), mesmo com o ponto facultativo, e fecha as unidades de Rio Branco na terça (28). No interior do estado o funcionamento é normal.

Vacinação

A Secretaria de Saúde Municipal (Semsa) informou que não haverá a vacinação na segunda-feira (27), ponto facultativo decretado pela prefeitura, e no aniversário da capital acreana, celebrado na terça (28). Com isso, o município ficará quatro dias sem vacinação, já que no feriado de Natal, no sábado (25), também não teve vacinação.

A imunização volta na quarta-feira (29).