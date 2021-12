Felipe Neto processa ex-jurado do SBT e pede indenização de R$ 50 mil

-------- Continua depois da Publicidade--------

O youtuber Felipe Neto entrou com uma ação contra Fabrizio Fasano Júnior, empresário e ex-jurado do programa “Bake Off Brasil”, do SBT. As informações foram confirmadas pelo Splash.

Neto pede R$ 50 mil de indenização por danos morais, devido a uma acusação contra o youtuber de produção de conteúdo de pedofilia. O processo ainda envolve uma segunda pessoa, Valeria Rozen Scher.

Ao Splash, a assessoria de Felipe Neto disse que ele não pretende se pronunciar sobre o assunto.

