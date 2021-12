Felipe Melo fala em ‘muita gratidão’ pelo Flamengo, mas avisa: ‘Sou Fluminense’

-------- Continua depois da Publicidade--------

Primeiro reforço anunciado pelo Fluminense para a temporada de 2022, o volante Felipe Melo foi revelado por um rival, o Flamengo. Em uma live descontraída no Instagram, o jogador afirmou ter muita gratidão pelo clube rubro-negro, mas avisou que torce pela atual equipe que defende.

– Não sou, não. Tenho muita gratidão, muita mesmo, mas sou Fluminense. Você está se equivocando – disse ele quando chamado de flamenguista.

Ao longo do vídeo, Felipe Melo protagonizou algumas respostas que levaram os torcedores à loucura.

No último dia 13 de dezembro, Felipe Melo foi anunciado como jogador do Fluminense. Ele assinou até o fim de 2023 e usará a camisa 52, em homenagem ao título mundial do clube. Aos 38 anos, o volante era uma das prioridades da diretoria do Flu para compor o elenco da próxima temporada.