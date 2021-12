FDA aprova colírio que dispensa uso de óculos para vista cansada

-------- Continua depois da Publicidade--------

A US Food and Drug Administration, o FDA, agência de alimentos e medicamentos dos EUA, aprovou o primeiro e único colírio que pode acabar com a vista cansada, ou ‘síndrome do braço curto’, como também é conhecida.

O novo colírio chamado Vuity trata a presbiopia, que pode ser diagnosticada por meio de um exame no oftalmologista e é uma doença ocular comum e progressiva.

“Estamos satisfeitos por poder trazer este tratamento inédito para o mercado mais cedo do que o esperado para os milhões de americanos com presbiopia que podem se beneficiar dele”, disse Jag Dosanjh, vice-presidente sênior da Allergan, um AbbVie companhia.

Aposentando os óculos de leitura

“Muitos americanos lidam com a presbiopia, que geralmente começa por volta dos 40 anos, contando com óculos de leitura ou recorrendo a soluções alternativas, como aumentar o zoom em seus dispositivos digitais para ver de perto.

Como um optometrista que também tem presbiopia, estou pessoalmente e profissionalmente entusiasmado para experimentar o Vuity para mim, e receitá-lo a meus pacientes com visão embaçada relacionada à idade ”, disse a optometrista Dra. Selina McGee, Fellow da American Academy of Optometria.

O Vuity tem uma formulação otimizada de pilocarpina, um medicamento terapêutico estabelecido para os olhos, fornecido com a tecnologia pHast, que permite que a gota se ajuste rapidamente ao pH fisiológico do filme lacrimal.

O medicamento usa a capacidade do próprio olho para reduzir o tamanho da pupila, melhorando a visão de perto e intermediária, ao mesmo tempo que mantém a visão à distância.

Aprovação

A aprovação do Vuity pela FDA foi em outubro deste ano, baseada em dados de dois estudos clínicos essenciais de fase 3, que avaliaram a eficácia, segurança e tolerabilidade do VUITY usando um total de 750 participantes com idade entre 40 e 55 anos com presbiopia, randomizados nos dois estudos, em uma proporção de um para um para Vuity ou placebo.

Os participantes foram instruídos a administrar uma gota de VUITY ou placebo uma vez ao dia em cada olho e tiveram êxito com resultados positivos para alto contraste, distância binolcular corrigida perto do visiaul acuidade, sem perder mais de uma linha.

Um das participantes do ensaio, Toni Wright, disse: “Tornou-se quase impossível ver claramente de perto, a menos que eu use meus óculos. Estou tão animado que agora foi aprovado e está disponível como um tratamento”. afirmou.

Efeito imediato

O novo medicamento tem efeito em cerca de 15 minutos, com uma gota em cada olho proporcionando uma visão mais nítida por seis a 10 horas, de acordo com a empresa.

As gotas são para casos leves a intermediários e são menos eficazes após os 65 anos, à medida que os olhos envelhecem. Os usuários também podem ter dificuldade temporária em ajustar o foco entre objetos próximos e distantes.

Não foram registrados eventos adversos graves em nenhum dos participantes tratados com VUITY.

Não é barato

O novo colírio custa cerca de 76 a 86 dólares, pouco mais de 500 reais.

Por enquanto, ele não é coberto por planos de saúde ou visão nos EUA.

Com informações do GNN