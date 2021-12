Faustão passa por cima da Globo, vai aos estúdios da Band sem permissão e antecipa estreia

-------- Continua depois da Publicidade--------

O veterano driblou sua antiga emissora e já gravou em seu novo estúdio

As longas férias de Faustão enfim acabaram e o veterano pisou pela primeira vez nos estúdios da Band na última quinta-feira (16), após seis meses sem trabalhar.

De acordo com o TV Pop, o veterano deu um jeitinho de passar por cima de seu contrato com a Globo que ainda está em vigência.

Faustão antecipou sua ida à Band para gravar as chamadas de seu novo programa, que deverão ir ao ar assim que o relógio virar do dia 31 de dezembro ao dia 1 de janeiro.

A solução para não ser multado pela Globo em milhões foi chegar com um time pesado de seguranças no local e proibir até diretores de entrarem nos estúdios com celulares.

Segundo o portal citado, a Band analisou que não haveria problema Faustão visitar sua nova casa, desde que nenhuma gravação fosse vazada antes do fim de seu contrato com a Globo.

Além do veterano, Anne Lotterman, que era braço direito de William Bonner no Jornal Nacional, também compareceu às gravações.

Para quem não sabe, a Band já transmite chamadas para o programa de Faustão sem a presença do veterano. Agora, a virada para o novo ano marcará a estreia tão esperada da imagem de Fausto em sua primeira emissora.

DO OUTRO LADO…

Por mais que Faustão tenha achado essa “brecha” em seu contrato, é bem capaz que ainda sofra grandes dores de cabeça com a Globo, pelo menos é o que garante Alessandro Lo Bianco, colunista do A Tarde é Sua.

O motivo? A Vênus Platinada segue incomodada pelo apresentador estrear tão rapidamente na concorrência e tentará achar maneiras de barrar sua estreia ou pelo menos adiá-la.

A Globo deverá pedir uma liminar para acessar os documentos do veterano com a Band, para confirmar se os papéis foram assinados por ele ou terceiros.

Caso Fausto tenha qualquer envolvimento com a rival antes de sua rescisão, é bem provável que ele seja obrigado a pagar uma multa milionária antes de poder assumir seu novo programa.

Neste caso, a cartada virá poucos dias antes de 17 de janeiro para que Fausto não tenha tempo de revidar.