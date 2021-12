Fátima Bernardes confirma fim ao lado de Túlio Gadêlha e fala de despedida: “Não foi fácil”

Nas redes sociais, Fátima Bernardes se despede de 2021 e faz reflexão

Fátima Bernardes usou as redes sociais para mostrar alguns registros ao lado de Túlio Gadêlha. Fazendo a sua própria retrospectiva de 2021, a apresentadora chamou a atenção do público por conta da declaração a respeito do ano que teve e aproveitou para confirmar que cresceu ao fim de mais um ano.

Não foi um ano fácil, mas tenho muito o que agradecer. Que venha um 2022 mais generoso pra todos”, disse Fátima Bernardes junto do vídeo que aparece em vários momentos com a família e o namorado. Claro que os fãs fizeram questão de comentar e expor o que achavam.

Eu amo demais essa música! Um 2022 de mais e mais amor”, disse a repórter Tati. “Que coisa mais lindaaaaaa vai ser sim um ano maravilhoso, abençoado e cheio de paz”, disse outra fã. “Que lindo!!! Que venha 2022 e que você seja muito feliz”, disse mais uma.

Vale lembrar, que recentemente Fátima Bernardes disse que estava afastada do amado. “Quando a gente está longe, tenho saudade de momentos simples assim. O cochilo que ele sempre dá durante os filmes. Como ele nega que durma, fiz a foto pra registrar. Saudade. #cadaminutoimporta”, contou a jornalista em uma publicação nas redes sociais.

CASAL ESTÁ HÁ 4 ANOS JUNTOS

No Instagram, Fátima Bernardes falou sobre os 4 anos de relacionamento com o professor e sobre como é feliz desde então. “Gosto de pensar na gente assim: aproveitando o momento e sempre olhando pra frente. Encarando o futuro, o inesperado. Juntos. Estamos fazendo isso há exatos 4 anos. Ainda hoje me emociono com as fotos do nosso primeiro encontro. Leveza, alegria, cumplicidade. Já estava tudo lá e continua assim. Que venha o amanhã com muitos motivos pra sorrir e muitos momentos pra guardar no coração. Te amo.”, disse ela.