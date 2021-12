Farofa da GKay: influenciadora anuncia documentário sobre a festa

-------- Continua depois da Publicidade--------

A humorista e influenciadora Gessica Kayane conseguiu parar a internet com a festa de comemoração do aniversário dela. A Farofa da GKay virou assunto do momento e rendeu comentários entre famosos e anônimos. Nas redes sociais, ela se emocionou com o sucesso da festa e anunciou um documentário sobre o evento.

A digital influencer agradeceu aos convidados e fãs pela grande repercussão da Farofa, que reuniu famosos por três dias em um hotel de luxo em Fortaleza e bombou a web. Ela aparece em stories no Instagram chorando ao compartilhar um vídeo de Tatá Werneck falando da Farofa durante o Prêmio Multishow. “Primeiro, eu queria dar bom dia para vocês. Segundo, acho que estou parando para processar as coisas agora”, disse a humorista.

“Teve esse negócio do Prêmio Multishow. A Tatá é minha referência na vida. Meu sonho é ir no programa dela, estar perto dela. Eu acho ela f*** em todos os sentidos da palavra. E ela falando lá de mim de uma forma tão orgânica e espontânea”, continuou, emocionada. GKay disse, ainda, que deu “tudo certo” e foi “tudo lindo”. “A gente preparou um documentário lindo para vocês que vai sair em breve contando tudo. Eu estou muito feliz. Queria agradecer cada artista que foi f*** comigo”, anunciou.

Fonte: Correio Braziliense