Famoso da Globo é assaltado, bandidos obrigam a cantar parabéns e dão até tiro: “Dia péssimo”

-------- Continua depois da Publicidade--------

Paulo Vieira, famoso da Globo, contou uma história para lá de inusitada no Venus Podcast, que é um verdadeiro sucesso no YouTube

Paulo Vieira deu um relato em uma entrevista que qualquer pessoa ficaria abismada com o que aconteceu. O famoso da Globo sofreu um assalto dentro de casa e foi obrigado a cantar parabéns para um dos bandidos, com direito a tiro pro alto e tudo mais.

Em entrevista ao Venus Podcast, o humorista deu detalhes do momento de terror que enfrentou. “Duas motos e o cara assaltou a gente. Não tínhamos nada, foi um dia péssimo para ele, e aí ele falou assim: ‘outra coisa, hoje é aniversário do meu parceiro, nós vamos cantar parabéns para ele’”, contou.

Uma das pessoas que estava com Paulo Vieira disse que não cantaria parabéns para bandido e nesse momento que o tiro para alto foi dado. No exato momento todos os ‘assaltados’ começaram a cantar parabéns para o ladrão. Assista aqui.

NOVO TRABALHO

Para quem não sabe, o famoso da Globo já foi confirmado no “BBB22”. A coluna Zapping, da Folha de S. Paulo, deu conta de que o artista trabalhará em um quadro chamado “O Brasil Tá Lascado”. Ainda não se tem muitas informações sobre o formato, mas tudo indica que ele entrou no programa por causa da saída de Rafael Portugal.

O líder do “CAT BBB” anunciou nas redes sociais que não acertou um contrato com a emissora e por isso não estará mais no programa. A Globo queria que o artista tivesse acordo de exclusividade, mas não estava no planos dele continuar apenas em um projeto, por isso preferiu deixar o canal.

DESAFIO NO BBB

Paulo Vieira e Dani Calabresa foram os convocados para apresentar quadros especiais do “BBB22” já a partir de janeiro. O artista tem conseguido cada vez mais espaço na grade da emissora, além de ser um verdadeiro sucesso nas redes sociais.