Famílias manauaras relatam virose coletiva e diversas pessoas doentes ou resfriadas

-------- Continua depois da Publicidade--------

Nas últimas semanas, muitas pessoas relataram em suas redes sociais ou em rodas de conversas, que estão gripadas ou resfriadas em Manaus. Muitos manauaras disseram que estão com a famosa “virose” e arriados.

Alguns colocam a culpa na mudança repentina do clima na capital, já outros acusam a variante da Covid-19 “Ômicron”. O fato é que filas enormes em Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s) e grandes hospitais foram vistas com mais frequência nos últimos dias.

“Onde trabalho e na família tem uma turma, todos gripados”, comentou uma internauta. “Aqui em casa todo mundo gripou, pessoas da minha família, conhecidos e amigos. Estou com um pouco de medo, mas continuou com todos os cuidados”, disse também outra seguidora.

Outra internauta também disse que adoeceu junto com o marido. “Eu e meu esposo estamos ruins da gripe. Meu esposo com febre, nariz entupido, e eu também”, relatou. “Estou cinco dias arriada, comecei com bastante dor no corpo, depois garganta inflamada e agora com dor no peito e tosse! Horrível isso”, disse outra internauta