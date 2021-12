Familiares de reeducandos anunciam novo protesto com fechamento de ruas no centro de Rio Branco

-------- Continua depois da Publicidade--------

Revoltados com o calendário de visitas divulgado pelo IAPEN, no ultimo sábado, 04, que segundo o Movimento de familiares de reeducandos é na verdade uma “maquiagem”, pois teria deixado fora vários prédios (pavilhões), o movimento decidiu realizar nova manifestação em frente a Casa Civil e seguida por fechamento das principais vias de circulação de transito no centro de Rio Branco.

Representantes do movimento, afirmaram que as reivindicações são para o retorno imediato das visitas semanais, pois não aceitam mais a alegação de que a suspensão seria por questões de segurança e prevenção ao Covid 19, já que as demais atividades estão todas funcionando.

Além do retorno das visitas semanais, o Movimento exige a liberação para entrega de alimentos aos reeducandos que fazem dieta por questão de saúde.

“Nossos filhos, estão há quase dois anos sem verem seus pais e mães. A questão da epidemia já está sob controle em todas as atividades, só nos Presídios que não”. Indagou a mulher de um reeducando.

Segundo Isabel Costa, 38 anos, outra questão a ser resolvida é o pedido de revisão de Portaria que proíbe que qualquer familiar que responda por qualquer espécie de processo judicial de tirar carteira de visitante.