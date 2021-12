Família pede ajuda para vítima de tentativa de feminicídio

-------- Continua depois da Publicidade--------

Familiares e amigos da jovem Fernanda Neiva da Cunha Freitas, 29 anos, vítima de tentativa de feminicídio, pelo seu ex-companheiro, na madrugada de domingo, 19, estão realizando uma campanha solidária no intuito de ajudar nas despesas médicas e com seus dois filhos pequenos que ficaram aos cuidados de terceiros.

Segundo familiares, Neiva, que não estava em casa, recebeu uma ligação onde informava que seu ex teria invadido sua residência e estaria mexendo em seus pertences. Ao ser avisada, a jovem resolveu ir até o local e, no caminho, foi surpreendida pelo ex que desferiu várias terçadadas atingindo a região da cabeça, tórax, braços.

Internada e sem previsão de alta, Fernanda tem precisado de remédios e materiais para realizar a higiene pessoal. Além disso, em casa, ficaram seus dois filhos pequenos, de nove e três anos, que também precisam se alimentar.

Os interessados em contribuir de alguma forma pode entrar em contato com o número (68) 99613-5904 que também serve de chave PIX para doações.