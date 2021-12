Família pede ajuda para comprar bomba de sucção a criança com Ence

-------- Continua depois da Publicidade--------

A família do pequeno João Paulo Ferreira, 3 anos, tem usado as redes sociais para pedir ajuda para comprar uma bomba de sucção portátil.

O pequeno é natural de Ipixuna (AM) e ainda nos primeiros dias de vida foi diagnosticado com encefalopatia crônica não evolutiva (ECNE) que é o resultado seqüelar não progressivo de uma perturbação no sistema nervoso central no período peri, pré ou pós-natal.

O primeiro ano de vida do João foi dentro de um hospital e, após sua alta hospitalar, a família luta para proporcionar qualidade de vida a ele. Para isso, estão contando com a solidariedade da população para ajudar a custear essa bomba portátil, que custa, aproximadamente, R$ 800.

O interessado pode realizar um pix de qualquer valor para a chave pix 68992263285 no nome de Daiane Barroso, mãe do pequeno.