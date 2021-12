Fã faz pedido inusitado a Mateus, da dupla com Jorge: ‘Me come’

-------- Continua depois da Publicidade--------

A dupla sertaneja Jorge & Mateus foi surpreendida por um pedido bastante inusitado durante o show que realizaram na noite da última sexta-feira (11/12) em Avaré , interior de São Paulo .

Um fã chamado Marcelo Faria mostrou a tela de seu celular com um recado para a dupla que fizeram os sertanejos caírem na risada.

“Pelo amor de Deus, me come Mateus”, dizia a mensagem escrita no celular do admirador.

Ao ver o que estava escrito no letreiro, Mateus chamou o companheiro para ler também, e Jorge caiu na risada após entender a mensagem.

Na sequência, os cantores interromperam a apresentação porque não conseguia segurar o riso.

O próprio Twitter oficial dos artistas compartilhou o vídeo que viralizou nas redes sociais neste domingo (12/12). Junto a emojis de carinhas gargalhando, foi escrita a frase: “Aí não!”.

“Foi uma brincadeira que ninguém imaginava a proporção. Estão falando que ele estava drogado e não estava”, explicou a namorada de Marcelo , Carol Ferreira , em seus stories do Instagram . Fonte: UOL