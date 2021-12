Exigência do passaporte da vacina contra Covid faz nº de doses aplicadas dobrar em uma semana em Rio Branco

Na semana em que a normativa foi publicada, o número de vacinados subiu para 12.707. A apresentação do passaporte da vacina passou a ser obrigatório a partir do último dia 29 no estado acreano.

Conforme a publicação, o decreto prevê que pessoas acima de 12 anos só participem de atividades como shows, feiras e jogos esportivos se estiverem vacinadas contra a Covid-19. A obrigatoriedade também vale para os funcionários dos eventos e atividades culturais, sociais e esportivas.

A coordenação da Vigilância Epidemiológica Municipal, Socorro Martins, destacou que o show do cantor Gustavo Lima, realizado no estacionamento do Parque de Exposições na quarta-feira (1º) alavancou as buscas.

“Tivemos um aumento bem considerado, de mais de 50%. Para se ter uma ideia, saímos de quase 7 mil doses por semana e chegamos a quase 12 mil na semana do decreto. Na semana que iniciou o decreto, a busca foi bem grande por conta do show, nossas unidades foram bastante procuradas, inclusive por pessoas que estão vindo de algum setor que exige a carteirinha. Então, as pessoas estão procurando e acredito que vai melhorar bastante”, disse Socorro.