Ex-vigilante de banco é encontrado amordaçado e com mãos amarradas

O vigilante Luciano Rodrigues, 37 anos, foi encontrado morto, amordaçado e com as mãos amarradas, na manhã deste domingo (26) na quitinete onde morava no bairro Castelândia, em Primavera do Leste (234 km de Cuiabá). Segundo moradores, a vítima era muito conhecida da região por ser ex-funcionário de uma agência bancária na cidade, mas atualmente estava desempregada.

O crime foi registrado por volta das 10h30, na Rua Rafael Borgueth.

A Polícia Militar foi acionada por um vizinho que disse ter encontrado o rapaz já sem vida.

Conforme o boletim de ocorrência, a testemunha contou que foi à residência para falar com Luciano, mas o encontrou caído ao lado da cama no quarto.

No local, os militares constataram que a vítima estava com uma camisa na cabeça, pés e mãos amarrados. Além disso, há indícios que o vigilante foi torturado até a morte.

A Politec (Perícia Oficial e Identificação Técnica) esteve na cena do crime. A PM não informou se no corpo havia marcas de tiro ou facada.

O cadáver foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames de necropsia.

A suspeita é de que se trate de um latrocínio, roubo seguido de morte, tendo em vista que a motocicleta não foi achada, porém, a Polícia Civil vai investigar também possível acerto de contas.

Entretanto, vizinhos e amigos afirmam que Luciano não possuía inimizades.