Ex-servidores da prefeitura de Rio Branco reivindicam direitos trabalhistas

Ex-servidores da prefeitura de Rio Branco que tiveram o contrato do processo seletivo encerrado em agosto de 2021 procuram a equipe do site Ecos da Notícia, pois alegam não terem recibo seus direitos.

Segundo uma ex-servidora, que prefere não se identificar, as pessoas que tiveram contrato encerrado em agosto e setembro ainda estão no aguardo do pagamento.

“Falta de recurso eu sei que não é, ninguém dos que saíram em agosto e setembro recebeu nada, mas eles já estão de bolso cheio, já podem fazer um jantar para seus filhos e nós, que aguardamos há cinco meses por esse pagamento, não”, desabafa.

Ainda de acordo com a denunciante, quando ligam para saber sobre o recebimento são tratados com ignorância.

“Nos tratam mal quando ligamos perguntando sobre nosso pagamento, mas o que é errado eles sabem fazer, pois tinha gente com contratada de forma errada, contratavam como porteiro e trabalhavam como atendente ou outras funções. Creio que deveria ter uma fiscalização melhor do Ministério Público. Somos vários pais e mães de família que só queremos receber pelo serviço que prestamos”, disse.

O Ecos da Notícia entrou em contato com a assessoria da prefeitura de Rio Branco que informou que realizam o pagamento, após entrada na Secretaria de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação (SEGATI), com no máximo 60 dias.

A assessoria informou, inclusive, que como o município é estatutário não existe um prazo legal para pagamento de verbas rescisórias, que pode serem pagas em até cinco anos. “Contudo, não temos processo com esse período.

Todos os processos que temos na SEGATI, chegaram em novembro”, finalizou.