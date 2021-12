Ex-presidiário é preso por tráfico de drogas

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um homem identificado como Galo Cego foi preso por trafico de drogas no bairro Areal, em Porto Velho. Após denuncias ao Departamento de Narcóticos (Denarc), investigadores encontraram mais de 1 kg de maconha na casa do suspeito, na tarde de quinta-feira (30).

O suspeito é ex-presidiário e estava em liberdade a cerca de seis meses. Ele havia respondido pelo crime de tráfico de drogas.

Após denuncia anônima, a ação dos policiais do Denarc mostrou que na casa do suspeito, localizada no bairro Areal, centro de Porto Velho, funcionava como uma “boca de fumo”.

Durante a abordagem foram encontrados mais 1kg de maconha em tabletes e em porções separadas para comercialização, balança de precisão e dinheiro em notas menores, que segundo a polícia, serve como troco na hora da venda do entorpecente.

Diante do flagrante, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Denarc, onde ficou novamente a disposição da justiça.

fonte: G1RO