Ex-motoboy de Marquezine muda de vida e compra BMW: ‘Meta de R$ 1 milhão’

O mototaxista Bruno Araújo que conheceu Bruna Marquezine no Carnaval de Salvador, em 2019, quando a atriz foi sua passageira e teve seus minutos de fama, quando a foto e o vídeo do encontro viralizaram na internet, mudou de vida. Quase três anos depois, Bruno continua morando em Salvador com a mulher e os dois filhos e se tornou consultor financeiro em uma empresa de investimentos.

Antes da nova profissão, o xará de Marquezine teve uma loja de assistência técnica e trabalhava em um shopping como orientador de tráfego no estacionamento.

“Eu era igual o Julius do ‘Todo Mundo Odeia o Chris’, dormia e acordava fardado”, brinca. Trabalhando sem ser como freelancer, eu conseguia tirar entre R$ 2 mil e R$ 3 mil. Era muito apertado. Quando conseguia trabalhar nos três empregos o mês todo, tirava até R$ 5 mil. Hoje, o mínimo que recebo é R$ 10 mil em um mês fraco de captação. E o máximo não tem limites, pois depende dos contratos que fecho.

Aos 31 anos e realizado com a reviravolta profissional, Bruno tem planos em relação à aposentadoria e de conquistar R$ 1 milhão na conta.

“Tenho vários tipos de metas: mensal, semanal e anual. Todo mês foco para captar R$ 1 milhão em carteira de clientes dentro da empresa. A minha meta pessoal é chegar aos 40 anos e já estar aposentado, vivendo dos meus investimentos em aplicações. Eu não vivo só com a renda do meu salário”, afirma

“Se tudo der certo e Deus abençoar, eu creio que no final de 2022 essa meta será batida”, acredita.

O ex-motoboy trocou a moto que levou Bruna Marquezine na garupa por uma dos seus sonhos. Embora tenha melhorado de condição financeira, Bruno mantém os pés no chão. “É uma BMW. Já não é mais a Gross que a Bruna Marquezine sentou. Mas procuro viver de uma forma simples, não ando esbanjando porque entendi que foi uma oportunidade que Deus me deu e não posso desperdiçá-la. Não sei se terei outra chance como essa”, diz.

O próximo plano de Bruno é fazer uma espécie de documentário e servir de inspiração para outras pessoas. O encontro com Bruna Marquezine, claro, fará parte do vídeo.

“Bruna Marquezine, sou o seu ex-mototaxista. Agradeço pelo carinho que você teve comigo e digo que posso ser o seu consultor financeiro”, diz ele, aos risos