Ex-marido é flagrado agredindo mãe do filho do casal em MG

Câmera de segurança mostra suspeito dando chutes e socos na vítima; agressão ocorreu durante uma visita assistida da criança.

Um homem com o filho no colo foi flagrado agredindo a ex-mulher em João Pinheiro, a 405 quilômetros de Belo Horizonte. O caso aconteceu no dia 29 de novembro, durante uma visita assistida da criança.

Agressão aconteceu no dia 29 de novembroTV PARANAÍBA/REPRODUÇÃO

As imagens da câmera de segurança mostram o momento em que a mulher de 31 anos corre em direção ao suspeito de 54 anos, na tentativa de pegar o filho. Em seguida, o homem dá chutes, socos e a segura pelo pescoço com uma das mãos, até que a vítima cai. Testemunhas aparecem, logo depois, para socorrer a mulher

Segundo o boletim de ocorrência, a mãe da criança teria corrido na direção do ex-marido para tentar impedi-lo de levar o filho sem autorização. A vítima tem medida protetiva contra o homem após o registro de quatro ocorrências de violência doméstica.

A mulher sofreu lesões na as costas e no pescoço e precisou ser encaminhada para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade. A Polícia Civil informou que o suspeito foi preso e está à disposição da Justiça.