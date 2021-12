Ex-empresária de Kardashians e de Nicki Minaj é encontrada morta; crime aconteceu de forma “cruel e sádica”, diz polícia

-------- Continua depois da Publicidade--------

Angie Kukawski, empresária que já trabalhou com grandes nomes de Hollywood, como o clã Kardashian, Nicki Minaj e Kanye West, foi encontrada na última quarta-feira (29). O corpo da mulher, de 55 anos, foi encontrado dentro de um veículo em Simi Valley, na Califórnia. A profissional estava desparecida desde o dia 23 de dezembro.

De acordo com o TMZ, o namorado da empresária, Jason Barker, de 49 anos, é considerado o principal suspeito do crime. A polícia prendeu Barker e o considera o autor de um crime descrito como “sádico e cruel”. Fontes ligadas à Polícia de Los Angeles relataram que o homem matou a namorada em Sherman Oaks, na casa onde moravam junto.

Ainda segundo as fontes, após matar Angie Kukawski, Jason colocou o corpo no carro e dirigiu até Simi Valley. O homem abandonou a empresária no local, onde, dias depois, a polícia localizou, após receber um alerta de moradores da região. Na última tarde, a faca utilizada no crime também foi encontrada pelos policiais. “Jason a assassinou com a intenção de causar dor e sofrimento cruel e extremo, com o propósito de vingança, extersão, persuasão e de forma sádica”, o departamento disse ao TMZ.

Em nota, as Kardashian lamentaram a morte de Angie Kukawski. “Ela fará muita falta e enviamos nossas sinceras condolências a sua família e entes queridos durante este momento mais difícil”, escreveram. Nicki Minaj postou um Stories lamentando o ocorrido. “Você não merecia isso, Angela. Meu coração está partido pelos seus filhos. Descanse em paz”, lamentou.

Fonte: Bolavip Brasil