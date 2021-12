Ex-boxeador é assassinado em frente aos filhos na noite de Natal nos Estados Unidos

-------- Continua depois da Publicidade--------

O ex-boxeador profissional Danny Kelly Jr, de 30 anos, foi assassinado a tiros em frente à namorada e aos três filhos em plena noite de Natal, no estado de Maryland, nos Estados Unidos.

De acordo com informações do jornal “New York Post”, as autoridades de Temple Hill, cidade natal de Danny Kelly, onde ocorreu o crime, trabalham com a hipótese de que uma briga de trânsito motivou o assassinato do ex-pugilista.

Segundo as investigações, Danny Kelly Jr estava em um carro com sua namorada e com os três filhos no momento em que outro veículo parou ao lado e abriu fogo. Apenas o ex-boxeador foi atingido pelos disparos.

Danny foi encontrado pela polícia com diversas perfurações de bala e inconsciente. Uma recompensa de 25 mil dólares (aproximadamente 140 mil reais) está sendo oferecida pelas autoridades para quem repassar informações que levem à prisão do assassino.

Tonny Kelly Jr. era um boxeador profissional com um cartel de dez vitórias, três derrotas e um empate. Dos dez triunfos do atleta, nove haviam sido por nocaute. Sua última luta aconteceu em 2019, quando saiu vencedor por nocaute técnico.

Fonte: Super Lutas