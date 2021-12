Evangélica que gostava de “bater de frente” com traficantes é assassinada no Colônia Oliveira Machado; imagem forte

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na noite da última terça-feira (21), uma mulher identificada como Idalina Ferreira Marques, de 58 anos, foi friamente assassinada com diversos tiros nas proximidades beco São Luís, localizado na rua São Geraldo II, bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul da capital.

De acordo com informações de parentes da vítima, Idalina Ferreira era proprietária de alguns “quartinhos” e alugava para pessoas daquela região, exceto para indivíduos que possuíam qualquer tipo de ligação com o tráfico de drogas. Além disso, ela ainda tentava “resgatar” jovens que estavam no mundo do crime.

Testemunhas que presenciaram o homicídio informaram que a vítima foi morta em frente a casa onde morava, por criminosos que chegaram ao local fortemente armados. Idalina Ferreira foi baleada diversas vezes na região da cabeça, vindo a óbito na hora. Os responsáveis pelo crime fugiram após o fato.

Ainda conforme testemunhas, a mulher que era evangélica, tinha o “hábito” de “bater de frente” com traficantes das redondezas. A DEHS (Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros) deve investigar o crime. O IML (Instituto Médico Legal) foi acionado para realizar a remoção do corpo do local.