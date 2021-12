“Eu só não queria que ele ficasse sem presente”, disse menina de 8 anos, após pedir brinquedo para o irmão no Papai Noel dos Correios

-------- Continua depois da Publicidade--------

A pequena Maria Sofia, de 8 anos de idade, moradora do Deracre, em Cruzeiro do Sul (AC), comoveu os doadores de brinquedos e presentes da Campanha Papai Noel dos Correios. Ao escrever sua cartinha, a pequena abdicou do seu próprio presente para pedir um carrinho de brinquedo para o irmão.

Na tarde desta última quarta-feira, 15, foi gravado um vídeo, onde o governador Gladson Cameli, realiza a entrega de doações de cestas básicas e brinquedos, todos os pedidos enviados aos Correios por estudantes da Escola Municipal Joias de Cristo, onde a pequena Maria estuda.



No vídeo, umas das colaboradoras enaltece a atitude da garota, após ter abdicado de um brinquedo para si, e pedido apenas para o irmão mais novo. “Lemos todas as cartas que chegam a até nós, algumas delas nos fazem chorar. A nossa campanha é solidária, e a carta desta criança fala sobre isso, ela abriu mão do próprio presente, para pedir algo para o irmão. É sobre isso que estamos falando, solidariedade”, disse a colaboradora.

Além de levar o carrinho para o irmão, Maria Sofia, foi contemplada com um lindo presente entregue direto das mãos do governador. A equipe dO Juruá em Tempo, entrou em contato com os pais da menina, ela disse que criou coragem para escrever a carta, após achar que o irmão não iria receber presente.

“Eu pensei que ele não ia receber presente, por isso, eu pedi um carrinho de controle remoto. Aí combinei com minha irmã, para ela pedir uma bola, aí ele ia brincar com o carrinho e nos duas com a bola”, disse a pequena.