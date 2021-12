Estudo indica técnica simples para melhorar a visão

-------- Continua depois da Publicidade--------

Quem convive com problemas como miopia e astigmatismo sofre diariamente com a piora da visão, o que pode trazer consequências ainda mais drásticas do que apenas o uso de óculos.

No entanto, um estudo do periódico “Scientific Reports” indicou que um tratamento relativamente fácil pode ser efetivo para prevenir o declínio da visão: encarar uma luz vermelha por apenas três minutos. Em uma única sessão, o tratamento apresentou resultados de melhoria durante uma semana inteira. Entenda com informações da “IFL Science”.

Pesquisadores explicam que a visão tende a diminuir com a idade, pois as mitocôndrias das células fotorreceptoras passam a se deteriorar, tornando-se menos eficientes na geração de energia na forma de uma molécula chamada trifosfato de adenosina (ATP). No entanto, pesquisas anteriores indicaram que o desempenho mitocondrial pode ser impulsionado pela luz de ondas longas — de cor vermelha —, e que a exposição a esses comprimentos de onda pode, portanto, restaurar a função nessas células.

Anatomia do olhar

A retina contém dois tipos de células fotorreceptoras: bastonetes e cones. Os bastonetes ajudam a enxergar com pouca luz, mas podem “morrer” com o tempo se suas demandas de energia (ATP) não forem atendidas. Enquanto isso, os cones possibilitam a visão colorida, e não sofrem atrofia (morrem) se não recebem ATP suficiente, apenas têm sua função diminuída. Isso significa que aumentar a eficiência mitocondrial provavelmente restaurará a visão.

A pesquisa

Em um estudo dos mesmos pesquisadores, foi comprovado que três minutos de exposição diária à luz vermelha profunda durante um período de duas semanas melhora, em 22%, a visão das cores de pessoas com mais de 40 anos. Dessa vez, eles procuraram determinar se uma única exposição pode gerar benefícios semelhantes.

Para a pesquisa, 20 pessoas entre 34 e 70 anos passaram três minutos olhando para uma luz vermelha profunda com um comprimento de onda de 670 nanômetros. Baseando-se em resultados de estudos anteriores, os pesquisadores realizaram os testes pela manhã, já que a função mitocondrial flutua ao longo do dia. Após três horas, a visão de cada participante foi testada, e os resultados foram impressionantes: uma única exposição à luz vermelha melhorou a visão das cores em uma média de 17%, podendo chegar a mais de 20% nos participantes mais velhos.

A experiência foi conduzida em metade dos voluntários novamente sete dias depois, e foi descoberto que os benefícios perduraram por uma semana inteira. No entanto, nenhum resultado ocorreu quando o experimento foi repetido durante o período da tarde.

“Em um futuro próximo, uma exposição de três minutos à luz vermelha profunda uma vez por semana poderá ser feita enquanto se prepara um café, ou durante um trajeto ouvindo um podcast. Uma adição tão simples poderá transformar os cuidados com os olhos e a visão em todo o mundo”, declara Glen Jeffery, autor do estudo.