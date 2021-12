Estudante de odontologia sai para buscar jaleco e acaba assassinada com tiro no peito, no N.S de Fátima 1

-------- Continua depois da Publicidade--------

MANAUS-AM | Na noite desta sexta-feira (03), uma mulher de apenas 25 anos, identificada como Kellen Motta Fraga, foi assassinada com um tiro no peito por volta das 20h30.

Segundo informações repassadas pela polícia, a estudante teria saído com três amigas para buscar um jaleco na rua Abel, comunidade Nossa Senhora de Fátima 1, e quando chegou nas proximidades do local, um elemento armado se aproximou do veículo ocupado por ela, ordenando que os vidros fossem baixados. Como não foi atendido, o elemento acabou atirando e atingindo a vítima. A perfuração da bala pode ser vista no porta-malas do carro.



Kellen ainda chegou a ser socorrida e encaminhada para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, onde acabou indo a óbito. Familiares, bastante abalados, informaram à nossa equipe de reportagem que a costureira do jaleco teria mandado a localização para a jovem.

“A costureira mandou a localização para elas. Infelizmente elas não conheciam o local, que é bastante perigoso e acabou acontecendo isso. A gente pede que a polícia possa investigar e prender esse assassino”, disse um familiar da vítima.



A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) esteve na unidade hospitalar, onde colheu informações sobre o fato para dar início a um trabalho de investigação.