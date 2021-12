Estado entrega certificados de qualificação profissional a moradores do loteamento Andirá

-------- Continua depois da Publicidade--------

Com objetivo de oferecer novas oportunidades e de inserir profissionais qualificados no mercado de trabalho, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Regional (Sedur), realizou nesta terça-feira, 14, em parceria com a Escola de Gastronomia e Hospitalidade Miriam Assis Felício e o Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), a certificação em cursos profissionalizantes de 83 jovens e adultos moradores do residencial Andirá, em Rio Branco.



Governo certifica jovens e adultos em cursos profissionalizantes. Foto: José Caminha/Secom

O evento foi realizado no auditório da Escola de Gastronomia e Hospitalidade e contou com a presença dos formandos e seus familiares, do secretário da Sedur, Luiz Felipe Aragão, do diretor de habitação Hamilton Melo de Araújo, do diretor-presidente do Iepetec, Francineudo Costa, do coordenador da escola de gastronomia Márcio Aguiar e da coordenadora do Projeto Acre Pela Vida, delegada Márdhia El-Shawwa, que recebeu uma homenagem pelos relevantes serviços prestados à escola.

A certificação faz parte do projeto de pós-moradia realizado pela Sedur, voltado para capacitação das famílias beneficiárias dos programas habitacionais com objetivo de gerar renda para a comunidade. Foram ofertados cursos de bolos e tortas, pães e massas, pizzaiolo, salgadeiro, finanças pessoais e depilação.



Secretário da Sedur, Luiz Felipe Aragão, e diretor-presidente do Iepetec, Francineudo Costa, entregam certificado à aluna Ana Cristina Cerqueira. Foto: José Caminha/Secom

O gestor da Sedur, secretário Luiz Felipe Aragão, agradeceu ao diretor da escola de gastronomia, Márcio Aguiar pela parceria na realização dos cursos e em nome do governador Gladson Cameli frisou que, apesar da pandemia, o governo não mediu esforços para que os cursos fossem ofertados à comunidade.

“Esse é nosso governo, mesmo com todas as dificuldades devido à pandemia, de alguma forma, a gente batalhou para trazer esses cursos, pra dar continuidade nos convênios e nas capacitações. A união faz a força,” destacou o secretário.



A certificação faz parte do projeto de pós-moradia, realizado pela Sedur. Foto: José Caminha/ Secom

O diretor-presidente do Iepetec, Francineudo Costa, agradeceu à primeira-dama Ana Paula Cameli pelo esforço para que as ações profissionalizantes fossem realizadas. Ele afirmou ainda que o projeto procura garantir oportunidades de profissionalização em busca pela dignidade por meio do trabalho.

“Agradeço aos que acreditaram no projeto, que busca levar cidadania e tem como objetivo garantir com que as pessoas tenham a oportunidade de se diferenciar, de buscar oportunidades de trabalho. É o Estado cumprindo toda política pública além da entrega das casas”, afirmou diretor-presidente.



Foram ofertados cursos de bolos e tortas, pães e massas, pizzaiolo, salgadeiro, finanças pessoais e depilação. Foto: José Caminha/Secom

Daiana Silva Araújo, chefe do departamento social da Sedur, falou sobre a importância dos cursos para a comunidade. “É algo que capacita essas famílias para o mercado de trabalho. Isso é o resultado de um trabalho de muito tempo, de um grande esforço tanto da equipe quanto dessas pessoas, são cursos que a pessoa leva pra vida inteira”, afirma.

Animados, os formandos lotaram o auditório da Escola de Gastronomia. Maria José Moraes, que fez o curso de depilação falou da alegria em participar da formação. “Tive um aprendizado muito grande, foram dez dias de curso, mas vou levar pra minha vida toda, conclui com sucesso, tenho muito a agradecer”.

Solange Figueiredo, que também foi uma das alunas de um dos cursos, afirmou que a nova profissão é a realização de um sonho. “Achei muito bom, era um sonho que eu tinha de fazer esse curso e vou levar minha carreira pra frente se Deus quiser,” afirma.

Galeria de Imagens: