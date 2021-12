Estado adquire novos veículos para fortalecimento da vigilância em saúde e imunização

-------- Continua depois da Publicidade--------

Orçadas em mais de 900 mil reais, o governo do Acre, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), adquiriu por meio de recurso do PROSER e recurso próprio do Programa Nacional de Imunização, quatro caminhonetes para o fortalecimento de ações da Saúde. Os veículos foram entregues nesta quinta-feira,23.



As quatro caminhonetes custaram mais de 900 mil reais. Foto: Odair Leal/Secom

Três veículos serão destinados às regionais de Saúde, sendo um para o Alto Acre, outro para a regional do Juruá e o terceiro para o Baixo Acre. A quarta caminhonete é para o Plano Nacional de Imunização (PNI), cujo instrumento será utilizado para as ações de imunização.

A secretária de Estado de Saúde, Paula Mariano, destaca o empenho e preocupação do governador Gladson Cameli em oferecer saúde de qualidade à população e, também, de ter um olhar sensível aos trabalhadores da pasta.

“Nosso objetivo é fortalecer a atenção à saúde, por meio do fortalecimento das nossas coordenações regionais, que ficam em contato com os municípios que a compõem, fazendo o levantamento de necessidades de vigilância e de tudo o que podemos dar de resposta aos pacientes”, destacou a secretária.

O trabalho da Divisão de Transportes da Sesacre

A Divisão de Transportes da Sesacre é responsável por viabilizar, rotineiramente, o transporte de materiais, insumos, servidores, documentos, exames, além de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

O setor dispõe de veículos oficiais e locados para garantir a execução das atividades correlacionadas à atuação da Sesacre, seja ela assistencial, administrativa ou de Urgência e Emergência, que necessitam de apoio 24 horas, uma vez que tais veículos subsidiam diretamente a execução dessas atividades.

Além disso, realiza a manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças e insumos, acessórios e mão de obra da frota de veículos oficiais, a exemplo de caminhonetes, caminhões, vans, utilitários e de passeio da secretaria e viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), no intuito de melhorar significativamente a qualidade dos serviços nas unidades hospitalares, além do transporte por via aérea de medicamentos, sangue e dietas enteral para os municípios sem acesso via terrestre.

Galeria de Imagens: