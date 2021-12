Especial Roberto Carlos vai ao ar nesta quarta-feira, 22

-------- Continua depois da Publicidade--------

Para muita gente, fim de ano não é completo sem ele. Pois é nesta quarta-feira que o rei Roberto Carlos invade nossa telinha com sucessos atemporais. Invade não. Ele é convidado de honra!

O especial desta noite vai se chamar Reencontro, alusão ao fato de, no ano passado, a Globo ter optado pela reprise de um show de anos anteriores. No palco, Roberto vai desfilar canções como Detalhes, Emoções e outros hits da carreira.

“É uma mensagem importante o Roberto Carlos voltar a fazer o especial. Não existe fim de ano sem o Rei. O público pode esperar muita emoção com esses reencontros em um show que está sendo feito com muito carinho e trazendo uma mensagem de esperança”, afirma o diretor artístico LP Simonetti em material de divulgação.

Como de costume Roberto irá receber alguns de seus milhões amigos para dividir o palco. O timaço deste ano tem Erasmo Carlos, Wanderléa, Jota Quest, Fafá de Belém, Liah Soares, Zezé Di Camargo & Luciano, Zeca Pagodinho, Ivete Sangalo e o casal Sandy e Lucas Lima.

“Quando ele me convidou para cantar no especial eu fiquei muito feliz. O público pode esperar muita entrega, muita emoção, muito amor, muito carinho, espero que as pessoas gostem e sintam essa emoção que a gente está sentindo agora”, afirma Sandy, que na propaganda aparece cantando As canções que você fez pra mim. “Foi ideia dele cantar comigo tocando. Eu nem sabia que ele sabia que eu existia, foi uma surpresa. Eu fiquei muito feliz com a delicadeza dele”, completa Lucas Lima, marido de Sandy.

Liah Soares ressalta que “esse especial já faz parte do imaginário de todo mundo no fim de ano e a temática com reencontros vai ser uma coisa muito emocionante, com muitas participações bacanas e incríveis. Da minha participação o público pode esperar muita entrega e emoção.”

Erasmo e Wanderléa formaram junto com Roberto a espinha dorsal da jovem guarda. O Tremendão conta que esses reencontros sempre ultrapassam a esfera musical: “É bem difícil ter essa junção, mas quando acontece é muito bom porque a gente coloca o papo em dia e celebra.”

Fonte: Correio Braziliense