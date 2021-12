ESMAGADA – Em Rondônia, mulher morre após cair de motocicleta e ser esmagada por caminhão

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um grave acidente de trânsito, foi registrado na tarde deste domingo (12), em Nova Brasilândia do Oeste (RO).

O fato ocorreu na RO-481, próximo à entrada da Linha 17.

De acordo com informações, um casal seguia em uma motocicleta e por motivos desconhecidos, caíram na pista, momento que um caminhão que seguia logo atrás, não conseguiu frear e acabou atropelando a mulher.

Conduzindo a motocicleta, estava o senhor conhecido como Claudecir do Pesque-Pague, e na sua garupa a sua esposa, Creuza, no momento da queda, um caminhão do tipo boiadeiro, seguia logo atrás, não conseguiu frear e acabou esmagando, a região da cabeça, do corpo da mulher.

O homem teve apenas ferimentos leves.

Claudecir e a esposa Creuza são moradores da Linha 106, Lado Sul, no distrito de Santana do Guaporé, em São Miguel do Guaporé (RO).

