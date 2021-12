Escola Militar Madre Adelgundes promove Campanha de Arrecadação de Brinquedos e Alimentos para doar no Natal

-------- Continua depois da Publicidade--------

Desde o final do mês de novembro a escola de Ensino Cívico Militar Madre Aldegundes Becker iniciou uma Campanha de Natal com o propósito de atender os próprios alunos da escola com as doações arrecadadas na comunidade. “Essa campanha foi idealizada pela equipe gestora fazendo a proposta para os professores que imediatamente todo mundo se comprometeu e se sentiu motivado. Essa campanha envolve os alunos e é uma forma de passar pra eles que não conseguimos nada de graça e sim através de esforços”, salientou Rosa Lebre, diretora.

A escola de ensino Cívico Militar tem em sua grande maioria alunos de baixa e média renda. Com isso a campanha tem como objetivo arrecadar brinquedos e alimentos que devem ser doados para os alunos mais necessitados. Por isso, a diretora explica que os próprios alunos não farão doações e sim irão arrecadar alimentos e brinquedos. “Conversamos com os nossos professores e dissemos que não pedissem nada aos alunos pois as doações serão pra eles, que irão ajudar nas doações compartilhando nas redes sociais”.

A aluna Maria Edwiges do terceiro ano fala da importância dessa ação e do trabalho em equipe com todos os alunos em prol dos colegas menos favorecidos. “Eu acho muito importante porque ela nos incentiva a contribuir e ajudar o próximo e influencia as pessoas a quererem a ajudar mais”.

As pessoas que quiserem ajudar os alunos para arrecadação podem deixar a sua doação na própria escola ou ligar para os seguintes contatos:

Rosa Lebre 999389457

Elizângela 999586807

Sandressa 999910892