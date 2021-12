Escola Cívico-Militar de Cruzeiro do Sul doa mais de duas toneladas de alimentos para alunos

-------- Continua depois da Publicidade--------

Mais de duas toneladas de alimentos arrecadados é o balanço da campanha “Natal Solidário”, realizada pela primeira escola Cívico-Militar de Cruzeiro do Sul, Madre Adelgundes Becker (Ecim MAB).

Somados a roupas, brinquedos e uma cadeira de rodas, os 2.380 quilos de alimentos são frutos da ação, que teve início no dia 22 de novembro, com os alunos das 26 turmas do colégio sendo desafiados a adquirir a maior quantidade de donativos.



Mais de duas toneladas de alimentos foram arrecadados e doados aos alunos da escola Cívico-Militar Madre Adelgundes Becker. Foto: Marcos Santos/Secom.

Rosa Guimarães Lebre, diretora civil da Ecim MAB, disse estar com o coração cheio de alegria pelo grande sucesso da iniciativa.

“A maioria dos nossos alunos tem família que passa por dificuldades financeiras. Diante disso, pensamos em fazer um Natal diferente para eles. Sinto-me grata em ter a oportunidade de usar a solidariedade para fazer o fim de ano dessas pessoas mais digno”, pontua a gestora.



180 famílias de alunos têm a garantia de um natal mais digno com a aquisição da cesta básica. Foto: Marcos Santos/Secom.

O gestor militar do colégio, capitão Eduardo Moura, enfatiza que a ação ensina, na prática, valores sociais que moldam o comportamento dos alunos.

“Durante a busca dos alimentos, os alunos aprendem a ter disciplina, respeito e, sobretudo, empatia. O gesto nobre de se colocar no lugar do outro tem sido ensinado, diuturnamente, nessa instituição” disse o militar.

Abraçaram a ideia o Agro Juruá, os mercantis Modelo, Henrique e Boca da Alemanha, os comerciais Líder e Modelo, os supermercados Cameli e Super Econômico, Magazine Andrade, Citolab, Rei da Pizza, Grafitts Papelaria, o Exército Brasileiro e os médicos Ayenide Garcia, Cristiano Rocha e José Concepción Díaz Sánchez.



A iniciativa ensina valores aos alunos, como a empatia, por exemplo. Foto: Marcos Santos/Secom.

Dia da celebração

O clima de solidariedade tomou conta de alunos, professores, equipe gestora e de apoio da escola Ecim MAB, durante toda esta quinta-feira, 23.

A data foi a escolhida para celebrar o sucesso da campanha e festejar o período natalino com os estudantes. Quase mil alunos foram agraciados com mensagem especial sobre o verdadeiro sentido do Natal, teatro, almoço e, principalmente, o sorteio das 180 cestas básicas e dos presentes.



Quase mil alunos participaram do dia especial preparado pelo colégio. Foto: Marcos Santos/Secom.

Wesley Azevedo Texeira está finalizando o 3° ano do ensino médio e foi um dos sorteados para receber os donativos. O estudante se tornou exemplo ao ceder a sua cesta básica para um colega mais necessitado. “Esse é um momento de ajudar e pensar no próximo”, destacou.

Também aluno do ensino médio, José Francisco Souza afirma que a ação é uma maneira de trazer harmonia para as famílias dos alunos. Para ele, o ano vindouro será marcado por vitórias. “É uma forma de ajudar as pessoas. Eu acredito que, apesar das dificuldades, 2022 será um ano de recomeços”, declarou.

Galeria de Imagens: