Esclarecimento sobre pedido de saída da Zeladoria do chefe do setor de Iluminação Pública

Eu, Jessé Melo dos Santos, chefe do departamento de Iluminação Pública da Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade de Rio Branco venho a público esclarecer a minha fala que foi distorcida em um site local, quando falei sobre meu pedido de saída da instituição.

Como escrevi na carta, o pedido de saída foi motivado por problemas puramente pessoais e quando, na nota, pontuei alguns problemas encontrados, como possível tráfico de influência, indícios de corrupção e irregularidades me referia, exclusivamente, a gestão passada, anterior a do Prefeito Tião Bocalom.

O setor de Iluminação Pública tem avançado muito na gestão do prefeito Tião Bocalom, com um trabalho sério, com responsabilidade, honestidade, transparência e sempre contribuindo com os órgãos de controle.

Reafirmo minha gratidão ao prefeito Tião Bocalom e ao Secretário Municipal de Zeladoria da Cidade, Joabe Lira, pela oportunidade de ter colaborado com a gestão dedicada, séria e transparente.

Jessé Melo dos Santos

Chefe do departamento de Iluminação Pública -SMZC