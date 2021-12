Epitaciolândia recebe encontro das Mulheres Progressistas e empossa nova executiva municipal

-------- Continua depois da Publicidade--------

A caravana da Mulher Progressista promoveu nesta quarta-feira (8), em Epitaciolândia o Encontro de Mulheres: Fortalecendo o Futuro, para fortalecer o protagonismo das mulheres Progressistas nas eleições de 2022.

O evento, que aconteceu no Centro Cultural, e contou com a presença de de diversas lideranças e a comunidade em geral, empossou a nova executiva do partido no município, que passa a ser presidido por José Menezes Cruz – o Paraguassu e o vice, Amarildo Ribeiro.

Posse da nova executiva municipal do Progressista de Epitaciolândia

Segundo o novo presidente, o grupo que assume o partido tem como objetivo aprofundar as discussões para elaborar um projeto para Epitaciolândia e o Acre. “ Nós vamos construir uma proposta coletiva. Estamos todos muito entusiasmados para essa construção, com sentimentos de união, harmonia e vontade de trabalhar”, afirmou.

Já o Progressistas Mulher será presidido pela Marizete, e a vice Lucélia.

Estavam presentes também Chiquinha Oliveira, vice-presidente do PP em Brasiléia e Jucilane Bordinhao – presidente do PP Mulher em Brasiléia.

“As mulheres não querem ser melhores do que os homens, lutamos para ocupar o nosso espaço e mostrar que temos capacidade de atuar nos espaços de poder e fazer”, disse a presidente do Progressistas estadual, Francinete Barros.

O encerramento ficou por conta da apresentação do Grupo de Axe Capoeira Mestre Barrão, coordenado pelo Tacysson Lima. O projeto social atende mais de 100 crianças no município.

Após Epitaciolândia, a caravana segue na quinta, 9, para Xapuri, onde encerra o itinerante do Alto Acre e mobilizará as progressistas da região para um encontro a noite.