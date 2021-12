Epitaciolândia: 32 mil maços de cigarros com destino a Rio Branco são apreendidos na BR-317

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma ação do Grupamento Especializado em Fronteiras, o GEFRON, resultou na apreensão de um carregamento com 32 mil maços de cigarros contrabandeados da Bolívia.

O trabalho policial ocorreu na noite de terça-feira, 15, na BR-317, região do município de Epitaciolândia. O cigarro era transportando em um caminhão baú.



De acordo com o levantamento policial o contrabando teria como destino Rio Branco. Na mesma ação policial forma aprendidos 13 mil reais em espécie. O motorista e o condutor do caminhão acabaram presos.