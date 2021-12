Entenda a polêmica criada por prefeito que pintou casinha do Papai Noel de azul por não querer vermelho e virou piada

Enquanto decide que cor deve manter na casinha, a prefeitura colocou uma lona preta para cobrir a casinha nesta segunda-feira (13).

Na manhã desta segunda-feira (13), ‘casinha do Papai Noel’ foi coberta com lona — Foto: Eldérico Silva/Rede Amazônica Acre

As imagens da decoração do Centro da capital acreana logo viraram motivo de críticas e piadas na internet e também centenas de memes. Páginas de humor do Acre e internautas compartilharam memes com o prefeito Tião Bocalom como Smurf, como o Grinch, personagem que odeia o Natal, e também compararam a decoração rio-branquense com a da cidade de Porto Velho (RO).